بودر أون لاين.. سقوط ديلر يبيع المخدرات على الإنترنت بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) وضبط بحوزته (كمية لمخدر البودر – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.