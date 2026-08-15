266 ألف طالب في المرحلة الثانية من التنسيق.. الكليات المتاحة علمي وآداب

تتزايد معدلات بحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الكليات 2026، بالتزامن مع استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثانية، وسط حالة من الترقب لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بالكليات المختلفة، والأماكن الشاغرة أمام الطلاب خلال المرحلة الحالية.

وكشف محمد صبحي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي، أبرز مؤشرات تنسيق الكليات 2026، موضحًا أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات تشهد حالة من الاستقرار مقارنة بالعام الماضي، مع وجود بعض التغيرات المتوقعة في تنسيق الشعبة العلمية، خاصة في كليات القطاع الصحي.

استقرار الحدود الدنيا في تنسيق الكليات 2026

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2026 يأتي قريبًا من مستويات العام الماضي، مشيرًا إلى وجود حالة من الاستقرار بشكل عام في الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وأوضح أن هذا الاستقرار يأتي رغم وجود اختلاف في أعداد الطلاب المتقدمين في كل مرحلة من مراحل التنسيق، وهو ما يعد من العوامل المؤثرة في مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد المختلفة.

انخفاض أعداد الطلاب في مراحل التنسيق

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي إلى أن الاختلاف الأبرز مقارنة بالعام الماضي يتمثل في إجمالي أعداد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق، موضحًا أن الأعداد انخفضت بمعدل يصل إلى نحو 19 ألف طالب.

ولفت إلى أن انخفاض أعداد الطلاب يعد من المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند قراءة توقعات تنسيق الكليات، خاصة مع ارتباط الحدود الدنيا للقبول بعدد الطلاب ورغباتهم والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

ارتفاع متوقع في تنسيق الشعبة العلمية

وأوضح محمد صبحي أن المؤشرات الحالية تشير إلى ارتفاع في تنسيق الشعبة العلمية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع قد يظهر بصورة أكبر في بعض القطاعات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من جانب الطلاب.

وأضاف أن كليات القطاع الصحي قد تشهد زيادة في حدود القبول خلال تنسيق هذا العام، موضحًا أن المؤشرات تشير إلى زيادة في القبول بكليات القطاع الصحي بنحو 1% مقارنة بالمؤشرات السابقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الإقبال على الكليات المرتبطة بالمجالات الطبية والصحية، والتي تحظى باهتمام كبير من طلاب الشعبة العلمية، خاصة مع ارتفاع أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الصحية المختلفة.

ثبات تنسيق الشعبة الأدبية

وعلى الجانب الآخر، أكد الكاتب الصحفي محمد صبحي أن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية تميل إلى الاستقرار، موضحًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى ثبات مستويات القبول مقارنة بالعام الماضي.

ويمنح هذا الاستقرار الطلاب فرصة أفضل لتحديد اختياراتهم وترتيب رغباتهم، خاصة في ظل وجود عدد من الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد التي تناسب طلاب الشعبة الأدبية وفقًا للمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي.

أماكن شاغرة في مختلف القطاعات

وأشار محمد صبحي إلى أن هناك أماكن شاغرة للطلاب على مستوى عدد كبير من القطاعات التعليمية، وهو ما يتيح أمام طلاب المرحلة الثانية مجموعة متنوعة من الاختيارات عند تسجيل الرغبات.

وأوضح أن القطاع العلمي يضم عددًا من الأماكن الشاغرة في مجموعة من التخصصات، من بينها كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة، إلى جانب عدد من الكليات والتخصصات الأخرى التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها وفقًا لمجموعهم وقواعد القبول.

كما توجد أماكن شاغرة في بعض التخصصات المرتبطة بمجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، وهو ما يفتح أمام الطلاب خيارات متعددة عند ترتيب رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق الكليات 2026

وتعكس المؤشرات التي كشف عنها محمد صبحي وجود تفاوت محدود بين القطاعات المختلفة، إذ تميل بعض التخصصات إلى الاستقرار، بينما قد تشهد قطاعات أخرى ارتفاعًا محدودًا في الحدود الدنيا، خاصة مع اختلاف أعداد الطلاب المتقدمين وتوزيع رغباتهم.

ويظل القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تحظى بمتابعة الطلاب وأولياء الأمور، في ظل التوقعات بارتفاع حدود القبول به بنحو 1%، بينما تشير المؤشرات إلى استمرار حالة الاستقرار بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2026، حيث بدأت عملية تسجيل الرغبات يوم الأربعاء 12 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 16 أغسطس، وفقًا للجدول المعلن.

ويحتاج الطلاب خلال هذه المرحلة إلى ترتيب رغباتهم بعناية، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، ووضع الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وفقًا لأولوياتهم، إلى جانب الاستفادة من قائمة الأماكن الشاغرة المتاحة أمام كل شعبة.

وتعد مؤشرات التنسيق استرشادية للطلاب عند ترتيب رغباتهم، بينما يتم تحديد الحدود الدنيا النهائية للقبول بعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات وإجراء عمليات التنسيق والترشيح وفقًا لأعداد الطلاب والرغبات والطاقة الاستيعابية للكليات.

نصائح للطلاب قبل تسجيل الرغبات

وينبغي على طلاب المرحلة الثانية عدم الاعتماد فقط على توقعات الحدود الدنيا عند تسجيل الرغبات، وإنما ترتيب جميع الاختيارات وفقًا لرغباتهم الفعلية، مع مراعاة المجموع والتوزيع الجغرافي والفرص المتاحة في كل قطاع.

كما يجب مراجعة الرغبات جيدًا قبل تأكيدها، والتأكد من تسجيل جميع الاختيارات التي تتناسب مع الطالب، خاصة في ظل وجود أماكن شاغرة في عدد من الكليات والتخصصات العلمية والأدبية.

وتظل مؤشرات تنسيق الكليات 2026 محل متابعة مستمرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور، في انتظار إعلان النتائج النهائية للترشيحات، والتي ستحدد بشكل رسمي الكليات والمعاهد التي سيتم توزيع الطلاب عليها وفقًا لقواعد التنسيق المعتمدة.