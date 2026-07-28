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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الكليات 2026.. توقعات القبول بالطب والهندسة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
محمد غالي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى متابعة مؤشرات تنسيق الكليات 2026، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، استعدادا لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

 وفي الوقت نفسه، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال طلبات التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

استمرار التسجيل في اختبارات القدرات

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتيازها، وذلك وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ويستطيع الطلاب حجز موعد الاختبار والتسجيل إلكترونيا عبر موقع التنسيق، تمهيدا لأداء الاختبارات في المواعيد المحددة.

متى يبدأ تنسيق الكليات 2026؟

يرتبط انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بإعلان نتيجة الثانوية العامة واعتمادها رسميا، حيث تبدأ وزارة التعليم العالي عقب ذلك في إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، إلى جانب الجدول الزمني لتسجيل الرغبات.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة:

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لكل شعبة.
موعد بدء تسجيل الرغبات.
فترة تعديل الرغبات.
الموعد النهائي لغلق باب التسجيل.

ويتم تسجيل الرغبات بالكامل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

حتى الآن، لم تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق الجامعات 2026، إذ يتوقف تحديدها على نتائج الثانوية العامة، وتحليل شرائح المجاميع، وأعداد الطلاب الناجحين في كل شعبة.

وتبقى مؤشرات القبول الحالية استرشادية، وتعتمد على تنسيق العام الماضي، مع احتمالية حدوث تغييرات صعودا أو هبوطا وفقا لنسب النجاح والمجمع التكراري.

توقعات تنسيق كليات الطب 2026

تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار كليات القطاع الطبي ضمن الأعلى في الحد الأدنى للقبول، وجاءت التوقعات الاسترشادية على النحو التالي:

الطب البشري: نحو 93.17%.
طب الأسنان: نحو 92.68%.
العلاج الطبيعي: نحو 92.19%.
الصيدلة: نحو 91.70%.

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2026

بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فمن المتوقع أن يظل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة قريبا من تنسيق العام الماضي، مع احتمالية حدوث فروق محدودة وفقا لنتائج الثانوية العامة، وجاءت المؤشرات كالتالي:

كلية الهندسة: نحو 89.84%.
كلية التخطيط العمراني: نحو 88.75%.

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يختلف الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من جامعة إلى أخرى، وفقا للطاقة الاستيعابية، والتوزيع الجغرافي، وأعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه التخصصات، التي شهدت إقبالا متزايدا خلال السنوات الأخيرة مع تنامي الطلب على مجالات التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2026

عقب إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
تسجيل رقم الجلوس والرقم السري.
مراجعة البيانات الشخصية.
إدخال الرغبات بحد أقصى 75 رغبة.
مراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي.
طباعة إيصال التسجيل بعد الانتهاء.

ويتيح موقع التنسيق إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة، على أن يتم اعتماد آخر تعديل قبل غلق باب التسجيل.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

كيف يتم تحديد مؤشرات التنسيق؟

يعتمد تنسيق الجامعات كل عام على مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها:

نسب النجاح في الثانوية العامة.
توزيع شرائح المجاميع.
أعداد الطلاب الناجحين بكل شعبة.
الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.
رغبات الطلاب أثناء التسجيل.

لذلك قد تشهد الحدود الدنيا للكليات ارتفاعا أو انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، وفقا للنتائج النهائية للثانوية العامة والمجمع التكراري، وهو ما ستعلنه وزارة التعليم العالي رسميا مع انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق.

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