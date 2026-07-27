"الوزراء البحريني": زيارة الرئيس السيسي للمنامة عكست خصوصية العلاقات الثنائية والحرص على التواصل والتنسيق

أكد مجلس الوزراء البحريني أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى البحرين عكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم / الاثنين / في قصر القضيبية، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى منتصف الشهر الجاري، زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لتأكيد تضامن مصر الكامل مع المملكة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.