قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
القبض على المتهمين بسلخ جلد حمار بالبحيرة
ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ خلال هذه الأيام
خلافات مالية .. حقيقة تهديد عدد من الأشخاص لسيدة بالمرج
أوائل الثانوية العامة 2026 .. 8 معلومات عاجلة بشأنهم الآن
رسميا.. زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا خلفًا لديشامب
مقترح برلماني لإنشاء جواز سفر تصديري رقمي لكل شركة.. تفاصيل
بعد انتشار الفيديو.. حبس سائق سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه
اجتماع مرتقب لحسم مستقبل محمد صلاح.. و4 وجهات على الطاولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: وليد الركراكي يدخل دائرة ترشيحات تدريب منتخب العراق قبل كأس آسيا 2027

وليد الركراكي
وليد الركراكي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشفت تقارير إعلامية عن دخول المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، دائرة اهتمامات الاتحاد العراقي لكرة القدم، تمهيدًا للتعاقد معه لقيادة منتخب "أسود الرافدين" خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027.

ووفقًا للتقارير، يأتي اسم الركراكي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للمنتخب العراقي، في ظل بحث الاتحاد عن مدرب جديد يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي، وقادر على بناء فريق منافس خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد العراقي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن التعاقد مع المدرب المغربي، لتظل الأنباء في إطار الترشيحات والمفاوضات المحتملة، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مرحلة جديدة بهدف الظهور بشكل قوي في كأس آسيا 2027، حيث يسعى الاتحاد إلى اختيار مدير فني قادر على قيادة الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير العراقية.

تقارير إعلامية المغربي وليد الركراكي وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب لمنتخب المغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم منتخب أسود الرافدين بطولة كأس آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

السياح بدير سانت كاترين

سانت كاترين تواصل جذب زوار العالم.. 386 سائحًا يستمتعون بروعة الطبيعة

صورة موضوعية

34 رحلة دولية تنقل 7 آلاف سائح إلى مرسى علم اليوم وسط انتعاش السياحة الصيفية

صورة موضوعية

مطار الغردقة يستقبل 107 رحلات دولية اليوم وسط استمرار الزخم السياحي بالبحر الأحمر

بالصور

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد