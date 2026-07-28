تقارير: وليد الركراكي يدخل دائرة ترشيحات تدريب منتخب العراق قبل كأس آسيا 2027

كشفت تقارير إعلامية عن دخول المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، دائرة اهتمامات الاتحاد العراقي لكرة القدم، تمهيدًا للتعاقد معه لقيادة منتخب "أسود الرافدين" خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027.

ووفقًا للتقارير، يأتي اسم الركراكي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للمنتخب العراقي، في ظل بحث الاتحاد عن مدرب جديد يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي، وقادر على بناء فريق منافس خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد العراقي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن التعاقد مع المدرب المغربي، لتظل الأنباء في إطار الترشيحات والمفاوضات المحتملة، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مرحلة جديدة بهدف الظهور بشكل قوي في كأس آسيا 2027، حيث يسعى الاتحاد إلى اختيار مدير فني قادر على قيادة الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير العراقية.