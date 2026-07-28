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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا موعد انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق المرحة الأولى من تنسيق الجامعات 2026،  لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن التنسيق يتم الإعلان عن موعد انطلاقه عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، كما يتم الإعلان عن الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026
وكانت قد شددت وزارة التعليم العالي، على ضرورة انتظار إعلان فتح باب تقليل الاغتراب رسميًا بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائجها، مؤكدة أن جميع الإجراءات والمواعيد سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق
يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، بمجرد فتح باب التسجيل على الموقع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــا.
اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2026.
الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة نجاح الطالب.
مراجعة البيانات الشخصية للطالب والتأكد من صحتها.
تسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
مراجعة جميع الرغبات قبل الحفظ النهائي.
الضغط على "حفظ" وطباعة أو الاحتفاظ بإيصال التسجيل.
ويتيح الموقع للطلاب تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة الأولى، على أن يكون آخر تعديل قبل غلق باب التسجيل هو المعتمد في أعمال التنسيق.

موعد انطلاق المرحة الأولى تنسيق الجامعات 2026 طلاب الثانوية العامة انطلاق المرحة الأولى

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