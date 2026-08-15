تامر أمين ينتقد هوس التريند بعد رقص فتاة من نافذة سيارة

انتقد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، واقعة ظهور فتاة من نافذة سيارة أثناء سيرها بأحد الشوارع ورقصها على الموسيقى، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تمثل خطرًا على حياة الشخص والآخرين، فضلًا عن مخالفتها لقواعد السلامة والانضباط في الطريق العام.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط الفتاة وقائد السيارة، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن قيادة السيارة دون رخصة، معتبرًا أن الواقعة تعكس ما وصفه بـ«هوس الترند» والسعي وراء المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد تامر أمين أن الشارع يمثل «مراية» لسلوك المجتمع، داعيًا إلى الالتزام بالاحترام والانضباط والأخلاق في الأماكن العامة.