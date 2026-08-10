علق الإعلامي تامر أمين، على فوز أسيل أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم للشباب، عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية.



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار “ المذاع على قناة “ النهار”: ”كل التحية لأسيل أسامة وهي بطلة رفعت رأس مصر عاليا".

وتابع تامر أمين : "والله العظيم مصر فيها كنوز في مختلف الرياضات وهذا ما اكد عليه الرئيس السيسي عند استقباله لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في المونديال ".

وأكمل تامر أمين : "إحنا عندنا ابطال في مختلف الرياضات وعلى راسها رياضة الإسكواش التي تتربع على عرشها مصر في العالم ".



وتابع تامر أمين : " اللي ماسك أي اتحاد رياضي أوعى تقول معندناش مواهب دور وفتش هتلاقي جواهر ".

