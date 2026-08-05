تامر أمين عن واقعة فتاة الإساءة للشيوخ: طريقة التعبير قد تحول النقد إلى إساءة

علق الإعلامي تامر أمين على الفيديو المتداول لفتاة وجهت خلاله عبارات مسيئة إلى عدد من الشيوخ، مؤكدًا أن طريقة التعبير عن الرأي قد تحول الفكرة نفسها من نقد إلى إساءة مرفوضة.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، إن ما جاء في الفيديو يتعارض مع الأخلاق وآداب الحوار، مشيرًا إلى أن انتقاد مظهر بعض الدعاة أو المطالبة بأن يكونوا أكثر بشاشة يمكن التعبير عنه بصورة محترمة دون استخدام ألفاظ جارحة.

وأضاف أن الإنسان يمكنه طرح الفكرة التي يريدها، لكن بأسلوب لائق يحافظ على احترام الآخرين، موضحًا أن اختلاف طريقة التعبير قد يغير تأثير الرسالة بالكامل.

وأكد أن انتقاد المظهر أو طريقة الخطاب لا يبرر استخدام عبارات مسيئة، مشددًا على أهمية التفكير جيدًا في طريقة التعبير قبل الحديث، لأن الأسلوب قد يغير مضمون الفكرة ومدى تقبلها.

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