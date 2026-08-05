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فيفا: ادعاء استضافة المغرب لمباراة نهائي كأس العالم 2030 «كاذب ومضلل»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا: ادعاء استضافة المغرب لمباراة نهائي كأس العالم 2030 «كاذب ومضلل»

إنفانتينو
إنفانتينو
أ ش أ

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب اجتماعه في الرباط، اليوم الأربعاء، الادعاء بأن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، قدّم أي وعود بشأن استضافة المغرب لمباراة نهائي كأس العالم 2030، بأنه" كاذب ومضلل".

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم، عن بيان للفيفا: "أن القرار بهذا الشأن سيتخذ في الوقت المناسب"؛ وذلك ردا على ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية أن "إنفانتينو سيعرض على المغرب حق استضافة نهائي كأس العالم 2030 مقابل دعمه للبقاء في منصبه في الانتخابات المقبلة للفيفا".

واجتمع إنفانتينو، فى المغرب، اليوم؛ لاحتواء تداعيات الأزمة التي نشأت عقب طرح مقترح بيع الحقوق التجارية للبطولات التي ينظمها الفيفا.. بعد أن قرر سحب المقترح الذي عارضته اتحادات كبيرة لكرة القدم فى أوروبا والعالم.

وأشارت "التايمز" إلى أن إنفانتينو كان يعتزم عرض استضافة نهائي كأس العالم 2030- الذي تستضيفه إسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك بالإضافة إلى 3 مباريات في أمريكا الجنوبية- على المغرب، استضافة لمباراة النهائي على ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، بينما تأمل إسبانيا أن يكون ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد هو الملعب الذي يستضيف النهائي.

فيفا وصف اجتماعه الرباط الادعاء إنفانتينو استضافة المغرب مباراة نهائي كأس العالم 2030 كاذب ومضلل

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