التحقيق في بلاغ بشأن نزاع بين برلماني ومستثمر حول حصص في مول بالتجمع

تباشر جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، فحص بلاغ يتضمن نشوب خلاف بين أحد أعضاء مجلس النواب ومستثمر، على خلفية نزاع يتعلق بحصص في أحد المولات بمنطقة بالتجمع.

وبحسب ما ورد في البلاغ، نشبت خلافات بين الطرفين بشأن الحصص محل النزاع، فيما تضمن البلاغ اتهام البرلماني بالتوجه إلى مقر المول برفقة عدد من الأشخاص، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى بدء فحص الواقعة وسماع أقوال أطرافها.

وتعمل جهات التحقيق على الاستماع إلى أقوال الشاكي والمشكو في حقه، إلى جانب فحص المستندات والعقود المتعلقة بالحصص محل الخلاف؛ للتحقق من الوقائع الواردة في البلاغ والوقوف على حقيقة النزاع.

كما تواصل الجهات المختصة استكمال إجراءات الفحص والتحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.