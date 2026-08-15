محامي هويدا زوجة حسام حسن: ادعو للكابتن ربنا يبعد عنه شر كل ساحر

علق أحمد حمد، محامي هويدا زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.

وقال أحمد حمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تلقيت اتصال فجرا من ابنه حسام حسن ووالدتها واكدوا لي أنه تم الاعتداء عليهم من قبل عدد من السيدات أثناء تواجدهم في كافيه ملاصق لشقتهم التي يمتلكونها لأكثر من 15 عاما في الساحل ".

وتابع أحمد حمد :" السيدة هويدا طلبت شرطة النجدة لتقديم بلاغ وتدخل إبراهيم حسن وراضوها وطلب منها التنازل وبالفعل تنازلت مدام هويدا وأبناء حسام حسن ".

وأكمل احمد حمد :" السيدة هويدا زوجة حسام حسن لم نرى منها أي لفظ خارج "، مضيفا:" ادعوا للكابتن حسام حسن يبعد عنه شر كل ساحر ودجال ومدام هويدا لم تتزوج 18 مرة وملهاش سوابق ".

