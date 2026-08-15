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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيرة: أحمد زكي لم يكن يمتلك مقبرة.. وتدخلت حتى حصل على التي دُفن فيها

أحمد زكي
أحمد زكي
رحمة سمير

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل موقف جمعها بالراحل أحمد زكي قبل وفاته بنحو 6 سنوات، عندما تحدث معها عن رؤيا رآها، لتسأله بشكل مفاجئ عما إذا كان يمتلك مقبرة، قبل أن تتدخل لمساعدته في الحصول على مقبرة دُفن فيها لاحقًا، مشيرة إلى أنها كانت حريصة دائمًا على التفكير في الآخرة، وأنها اصطحبته معها لأداء فريضة الحج.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن أحمد زكي أخبرها في إحدى المرات بأنه لا يمتلك مقبرة، فاستغربت الأمر وأكدت له أنه يجب أن تكون لديه مقبرة، وعرضت عليه أن تتحدث مع المحافظ للحصول على قطعة أرض، لكنه طلب أن يحصل على مقبرة ضمن جمعية كتاب وإعلاميي وفناني الجيزة، التي كانت قد اشترت أرضًا لأعضائها، إلا أن جميع القطع كانت قد خُصصت.

وأوضحت أن أحمد زكي أصر على أن يُدفن مع زملائه، فتحدثت مع سيد فرغلي الذي أخبرها بعدم وجود مكان، قبل أن يقرر التنازل عن قطعة أرض يملكها في البساتين لصالح أحمد زكي، مشيرة إلى أن سيد فرغلي تحدث مع أحمد زكي، الذي أرسل لها الأموال إلى المنزل، وحصل بالفعل على المقبرة التي دُفن فيها.

وأكدت أن أحمد زكي لم يكن له أي علاقة بزواجها من الراحل محمود ياسين، موضحة أنه كان حريصًا عليها، وعندما علم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين محمود ياسين، ذهب إليه في المسرح وسأله: «هتتجوز شوشو فعلا ولا لأ؟»، فرد محمود ياسين بأنه ذهب للتحدث مع والدتها، فقال له أحمد زكي: «أنا كنت بتطمن».

شهيرة أحمد زكي مقبرة لميس الحديدي الصورة

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