تقليل الاغتراب 2026.. موعد انطلاق المرحلة وشروط التحويلات بين الكليات

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الجدول الزمني لمرحلة تقليل الاغتراب 2026، والتي تتيح للطلاب إمكانية التحويل بين الكليات والمعاهد وفق مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة.

تقليل الاغتراب 2026

ومن المنتظر إتاحة باب التقديم عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والمتوقع صدورها يومي الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

ويتم تقديم طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا عبر موقع التنسيق، دون الحاجة إلى تقديم أي تحويلات ورقية، وتستفيد من المرحلة نتائج طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط ووفق القواعد التي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد.

تقليل الاغتراب 2026

ضوابط تقليل الاغتراب 2026

حدد مكتب التنسيق عددا من القواعد التي تحكم عمليات التحويل بين الكليات، أبرزها:

التحويل المناظر: يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع الذي تنتمي إليه الكلية.

التحويل غير المناظر: يشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

تقديم طلب التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا يسمح بتقديم تحويلات ورقية.

يحق للطالب إجراء التحويل لمرة واحدة فقط.

يشترط استيفاء أي شروط إضافية تضعها الكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات التي أجريت قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

تتم المفاضلة بين الطلاب الراغبين في التحويل وفقا لمجموع درجات الطالب في الثانوية العامة، وفي حدود الأعداد والطاقة الاستيعابية المقررة.

التحويل بين المعاهد الخاصة والعالية والمتوسطة

وبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه من خلال مكتب التنسيق إلى أحد المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر، سواء في التخصص نفسه أو تخصص غير مناظر، بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

وتتم التحويلات في هذه الحالة وفق النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للمعهد، مع إجراء المفاضلة بين الطلاب وفقا لأسبقية المجموع.

تقليل الاغتراب 2026

ويترقب الطلاب الإعلان الرسمي عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب، تمهيدا لبدء تسجيل طلبات التحويل إلكترونيا وفق القواعد التي يحددها مكتب التنسيق.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2026؛ يتعين على الطلاب متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والالتزام بالقواعد والشروط المحددة عند تقديم طلبات التحويل، مع مراجعة بيانات الطلب بدقة قبل تأكيده. وتظل الموافقة على التحويل مرتبطة باستيفاء الطالب للحد الأدنى والشروط المقررة، إلى جانب الطاقة الاستيعابية والقواعد المنظمة لعملية القبول.