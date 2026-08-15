آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات النتيجة

ارتفعت معدلات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية، للشعب علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي. ويستعرض التقرير موعد إعلان النتيجة، ورابط تسجيل الرغبات، والحدود الدنيا للتقديم، إلى جانب أبرز التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية.

أخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات النتيجة

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد في بيان رسمي خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع، على أن يعقب إعلان النتيجة فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2026

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 16 أغسطس 2026، لمدة خمسة أيام، لطلاب الشعب العلمية والأدبية.

وخلال فترة التسجيل، يتعين على الطلاب ترتيب رغباتهم وفقا لأولوياتهم، مع مراجعتها جيدا قبل تأكيد التسجيل، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة لتجنب أي مشكلات قد تعوق عملية تسجيل الرغبات.

أخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات النتيجة

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 علمي علوم ورياضة

بلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية لطلاب الشعب العلمية بالنظام الحديث 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، وفقا للبيانات المعلنة.

البيان التفاصيل



الحد الأدنى 220 درجة

النسبة المئوية 68.75%

عدد الطلاب 234,866 طالبا

بداية التسجيل 12 أغسطس 2026

نهاية التسجيل 16 أغسطس 2026

مدة التسجيل 5 أيام

أما طلاب النظام القديم من الشعب العلمية، فقد بلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، بإجمالي 379 طالبا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 أدبي

بلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الحديث 205 درجات، بنسبة 64.06%.

البيانالتفاصيل

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الحد الأدنى 205 درجات

النسبة المئوية 64.06%

عدد الطلاب 31,610 طلاب

بداية التسجيل 12 أغسطس 2026

نهاية التسجيل 16 أغسطس 2026

مدة التسجيل 5 أيام

أخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات النتيجة

تنبيه مهم بشأن الحد الأدنى للمرحلة الثانية

ويجب التفرقة بين الحد الأدنى للتقدم إلى المرحلة الثانية والحد الأدنى النهائي للقبول بالكليات؛ إذ إن الدرجات المعلنة للمرحلة تحدد فقط الطلاب المسموح لهم بتسجيل رغباتهم، بينما يتحدد القبول النهائي بكل كلية وفقا لترتيب رغبات الطلاب، ومجموع الدرجات، والأعداد المقررة للقبول، وقواعد التوزيع الجغرافي.

وبالتالي، فإن حصول الطالب على الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية لا يعني بالضرورة ضمان القبول في كلية بعينها، وإنما يخوله المشاركة في عملية تسجيل الرغبات والمنافسة على الأماكن المتاحة وفقا لقواعد التنسيق.