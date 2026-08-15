قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تتهم قطر باحتجاز 3 طيارين منذ 6 أشهر.. وتصعيد جديد في مضيق هرمز
1-1.. محمد صلاح يشارك في مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي
غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنقذته صلاة الفجر من الموت.. دقائق داخل المسجد تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران
تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران
محمد غالي

في مشهد اختلطت فيه الصدفة بالنجاة، نجا شاب بمحافظة السويس من مصير كان يبدو محققا، بعدما قادته دقائق معدودة قضاها داخل أحد المساجد لأداء صلاة الفجر إلى الابتعاد عن سيارته قبل لحظات من وقوع حادث تصادم مروع، حولها إلى كتلة من اللهب أمام مسجد الاستقامة بحي فيصل.

وبينما كان الشاب يؤدي الصلاة، اصطدمت سيارة أخرى بسيارته المتوقفة، قبل أن تشتعل النيران فيها بصورة مفاجئة، ليخرج عقب انتهاء الصلاة ويجد سيارته وقد التهمتها النيران بالكامل، في واقعة أثارت حالة من الدهشة بين شهود العيان والمارة.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

بلاغ بحريق هائل أمام المسجد

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة السويس بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل سيارة ملاكي، عقب تعرضها لحادث تصادم أمام مسجد الاستقامة بحي فيصل.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، فيما جرى الدفع بسيارة إسعاف بعد ورود معلومات عن وجود مصاب جراء التصادم.

دقائق داخل المسجد غيرت مصير الشاب

وبحسب روايات شهود العيان، كان مالك السيارة قد تركها لدقائق معدودة ودخل المسجد لأداء صلاة الفجر، دون أن يتوقع أن تلك الدقائق ستصبح الفاصل بين الحياة والموت.

وخلال وجوده داخل المسجد، فوجئ المصلون وأهالي المنطقة بصوت اصطدام عنيف، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي مسرعة بالسيارة المتوقفة أمام المسجد.

وقال الشهود إن السيارة الأخرى كان يستقلها 4 شباب، وإن قائدها فقد السيطرة عليها بسبب السرعة، قبل أن تصطدم بقوة بالسيارة المتوقفة، لتشتعل النيران فيها عقب الحادث.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

خرج من الصلاة ليجد سيارته تحولت إلى جحيم

وعقب انتهاء الصلاة، خرج صاحب السيارة من المسجد ليجد مشهدا لم يكن يتخيله؛ سيارته التي تركها قبل دقائق تحولت إلى كتلة مشتعلة، بعدما التهمتها النيران بالكامل.

وأكد شهود العيان أن بقاء الشاب داخل السيارة وقت وقوع التصادم كان من الممكن أن يعرضه لخطر بالغ، إلا أن وجوده داخل المسجد وقت الحادث حال دون وجوده في السيارة لحظة اشتعالها.

أموال تجهيز زفاف عروس يتيمة تضيع داخل النيران

ولم تتوقف الخسائر عند احتراق السيارة، إذ كشف مالكها، في حديثه مع رجال الحماية المدنية والمارة، أن بداخلها مبلغا ماليا كان يمثل حصيلة تبرعات جرى جمعها للمساهمة في تجهيز ونفقات زفاف عروس يتيمة.

وأوضح أن الأموال كانت موجودة داخل السيارة وقت وقوع الحادث، قبل أن تلتهمها النيران مع محتوياتها بالكامل، ليخرج من الواقعة ناجيا بحياته، لكنه فقد السيارة والمبلغ المالي في لحظات.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

إصابة أحد ركاب السيارة المتسببة في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة أحد ركاب السيارة الأخرى، حيث جرى نقله إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وبقيت دقائق صلاة الفجر هي التفصيلة الأبرز في الواقعة؛ فبينما ترك الشاب سيارته لوقت قصير ودخل المسجد، وقع التصادم الذي حولها إلى حطام، ليخرج منها سالما بعدما كتب له القدر نجاة لم يكن يتوقعها.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران حادث السويس فيديو حادث السويس سيارة شاب السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

مصرع صغيرة وإصابة 6 آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود كهرباء في البحيرة

طلاب جامعة المنوفية

طلاب جامعة المنوفية يحصدون المركز الأول في مسابقة «Innovative Bridge Competition IBC 2026»

محافظ الغربية

محافظ الغربية: نعمل على تذليل المعوقات أمام العربية للتصنيع لرفع التراكمات بأرض دفرة

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد