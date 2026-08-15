أنقذته صلاة الفجر من الموت.. دقائق داخل المسجد تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

في مشهد اختلطت فيه الصدفة بالنجاة، نجا شاب بمحافظة السويس من مصير كان يبدو محققا، بعدما قادته دقائق معدودة قضاها داخل أحد المساجد لأداء صلاة الفجر إلى الابتعاد عن سيارته قبل لحظات من وقوع حادث تصادم مروع، حولها إلى كتلة من اللهب أمام مسجد الاستقامة بحي فيصل.

وبينما كان الشاب يؤدي الصلاة، اصطدمت سيارة أخرى بسيارته المتوقفة، قبل أن تشتعل النيران فيها بصورة مفاجئة، ليخرج عقب انتهاء الصلاة ويجد سيارته وقد التهمتها النيران بالكامل، في واقعة أثارت حالة من الدهشة بين شهود العيان والمارة.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

بلاغ بحريق هائل أمام المسجد

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة السويس بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل سيارة ملاكي، عقب تعرضها لحادث تصادم أمام مسجد الاستقامة بحي فيصل.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، فيما جرى الدفع بسيارة إسعاف بعد ورود معلومات عن وجود مصاب جراء التصادم.

دقائق داخل المسجد غيرت مصير الشاب

وبحسب روايات شهود العيان، كان مالك السيارة قد تركها لدقائق معدودة ودخل المسجد لأداء صلاة الفجر، دون أن يتوقع أن تلك الدقائق ستصبح الفاصل بين الحياة والموت.

وخلال وجوده داخل المسجد، فوجئ المصلون وأهالي المنطقة بصوت اصطدام عنيف، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي مسرعة بالسيارة المتوقفة أمام المسجد.

وقال الشهود إن السيارة الأخرى كان يستقلها 4 شباب، وإن قائدها فقد السيطرة عليها بسبب السرعة، قبل أن تصطدم بقوة بالسيارة المتوقفة، لتشتعل النيران فيها عقب الحادث.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

خرج من الصلاة ليجد سيارته تحولت إلى جحيم

وعقب انتهاء الصلاة، خرج صاحب السيارة من المسجد ليجد مشهدا لم يكن يتخيله؛ سيارته التي تركها قبل دقائق تحولت إلى كتلة مشتعلة، بعدما التهمتها النيران بالكامل.

وأكد شهود العيان أن بقاء الشاب داخل السيارة وقت وقوع التصادم كان من الممكن أن يعرضه لخطر بالغ، إلا أن وجوده داخل المسجد وقت الحادث حال دون وجوده في السيارة لحظة اشتعالها.

أموال تجهيز زفاف عروس يتيمة تضيع داخل النيران

ولم تتوقف الخسائر عند احتراق السيارة، إذ كشف مالكها، في حديثه مع رجال الحماية المدنية والمارة، أن بداخلها مبلغا ماليا كان يمثل حصيلة تبرعات جرى جمعها للمساهمة في تجهيز ونفقات زفاف عروس يتيمة.

وأوضح أن الأموال كانت موجودة داخل السيارة وقت وقوع الحادث، قبل أن تلتهمها النيران مع محتوياتها بالكامل، ليخرج من الواقعة ناجيا بحياته، لكنه فقد السيارة والمبلغ المالي في لحظات.

تحول سيارة شاب بالسويس إلى كتلة من النيران

إصابة أحد ركاب السيارة المتسببة في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة أحد ركاب السيارة الأخرى، حيث جرى نقله إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وبقيت دقائق صلاة الفجر هي التفصيلة الأبرز في الواقعة؛ فبينما ترك الشاب سيارته لوقت قصير ودخل المسجد، وقع التصادم الذي حولها إلى حطام، ليخرج منها سالما بعدما كتب له القدر نجاة لم يكن يتوقعها.