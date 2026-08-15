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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

6 أيام من الحوارات الفكرية بمشاركة باحثين ومسرحيين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير كيرلس صلاح

أعلن الدكتور محمد سمير الخطيب، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، جدول الندوات والجلسات الفكرية المصاحبة للمهرجان، والتي تمتد على مدار ستة أيام، وتتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي، وعلاقة المسرح بالأقاليم الثقافية، وتحولات المشاهدة، وتأثير النظام الرأسمالي العالمي، إلى جانب جلسات خاصة تحت عنوان «رد الجميل» للاحتفاء بعدد من رموز المسرح العربي والمصري.

وأوضح الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة والثلاثين، أن البرنامج يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية المؤثرة، بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من مصر والدول العربية وعدد من دول العالم.

المحور الأول: «رد الجميل».. الاحتفاء بتجارب مسرحية مؤثرة

يفتتح البرنامج يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بجلسة «رد الجميل: د. يوسف العيدابي – السودان»، وتقام من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، بمشاركة السفير علي مهدي، والأستاذ الدكتور عادل حربي، والأستاذ الدكتور شمس الدين يونس، والأستاذ حاتم محمد علي، وجميعهم من السودان.

وعقب استراحة قصيرة، تقام الجلسة الثانية من الساعة 1:00 حتى 3:00 عصرًا تحت عنوان «رد الجميل: د. عوني كرومي – العراق»، بمشاركة الأستاذ الدكتور رياض موسى السكران من العراق، والدكتور محمد سيف من العراق/فرنسا، والأستاذ الدكتور نورس عادل من العراق، والدكتور بشار عليوي من العراق.

تفاصيل الندوات 

ويعود محور «رد الجميل» يوم الأحد 6 سبتمبر في جلسة مخصصة للمخرج المصري سعد أردش، من الساعة 1:00 حتى 3:00 عصرًا، بمشاركة الأستاذة الدكتورة رانيا فتح الله، والأستاذ الدكتور مدحت الكاشف، والأستاذ الدكتور محمد زعيمة، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وجميعهم من مصر.

المحور الثاني: “التجريب واستراتيجيات بناء المتفرج المتحرر”

يشهد يوم الخميس 3 سبتمبر جلسة بعنوان «التجريب واستراتيجيات بناء المتفرج المتحرر»، وتقام من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، ويديرها الأستاذ غنام غنام – فلسطين، بينما يتولى التعقيب الأستاذ يوسف الحمدان – البحرين.

ويشارك في الجلسة كل من الدكتورة آمنة الربيع من سلطنة عمان، والدكتور حمادي الوهايبي من تونس، والباحثة جهاد الديناري من مصر، والكاتب المسرحي فهد ردة الحارث من السعودية.

المحور الثالث: “إقليم التجريب.. منعطفات وتحولات المشاهدة”

وفي الجلسة الثانية من اليوم نفسه، التي تقام من الساعة 1:00 حتى 3:00 ظهرًا، يناقش المشاركون موضوع «إقليم التجريب.. منعطفات وتحولات المشاهدة»، ويدير الجلسة الأستاذ هزاع البراري – الأردن، فيما يتولى التعقيب الأستاذ الدكتور هشام زين الدين – لبنان.

ويشارك في الجلسة الناقد محمد الروبي من مصر، والأستاذ الدكتور كمال خالدي من المغرب، والأستاذ الدكتور نورس عادل من العراق، والدكتور يوسف أمفزع من المغرب.

جلسات الجمعة.. قراءات بحثية في التجريب المسرحي

ويضم يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 جلستين بحثيتين، حيث تقام الجلسة الأولى من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ويديرها الدكتور دينا أمين، بمشاركة عبد الباري سعد من مصر، وجورج هولاندا من البرازيل، وجون ناماي من كينيا.

وبعد الاستراحة، تقام الجلسة الثانية من الساعة 12:30 حتى 2:00 ظهرًا، وتديرها الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، بمشاركة نورا أمين من مصر، والدكتورة وفوندا إلهونغو من نيجيريا، وويلي براجر من بلغاريا.

وأكد الدكتور محمد سمير الخطيب أن تنوع موضوعات الجلسات والمشاركين يعكس اتساع مساحة البحث التي يتيحها المهرجان، حيث تمتد المناقشات من علاقة التجريب بالمتفرج والمكان والثقافة، إلى علاقته بالتحولات الجمالية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعادة تجارب ورموز مسرحية عربية ومصرية ضمن جلسات "رد الجميل".

ويأتي البرنامج الفكري للدورة الثالثة والثلاثين امتدادًا للمحور الفكري للمهرجان، الذي يحمل هذا العام عنوان «جيو: التجريب المسرحي»، ويبحث في العلاقة بين التجريب والمكان والإقليم الثقافي، وتأثير السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تشكيل التجارب المسرحية المعاصرة.

المحور الرابع: “التجريب المسرحي وعلاقته بالأقاليم الثقافية”

وتتواصل الجلسات، يوم السبت 5 سبتمبر جلسة بعنوان «التجريب المسرحي وعلاقته بالأقاليم الثقافية»، وتقام من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ويديرها الأستاذ الدكتور محمد البرنس – مصر، ويتولى التعقيب الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام – مصر.

ويشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الواحد بن ياسر من المغرب، والدكتور صالح زمانان من السعودية، والدكتورة لمياء أنور من مصر.

المحور الخامس: “التجريب المسرحي بوصفه إقليمًا جماليًا”

وفي اليوم نفسه، تقام الجلسة الثانية من الساعة 12:30 حتى 2:00 ظهرًا تحت عنوان «التجريب المسرحي بوصفه إقليمًا جماليًا»، ويديرها الأستاذ الدكتور سامي الجمعان – السعودية، فيما يتولى التعقيب الأستاذ الدكتور سعيد كريمي – المغرب.

ويشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور رياض موسى السكران من العراق، والدكتور سليمان أرتي من الكويت، والدكتور محمود سعيد من مصر.

المحور السادس:"التجريب وآليات النظام الرأسمالي العالمي"

ويخصص اليوم الخامس، الأحد 6 سبتمبر، إحدى جلساته لمناقشة العلاقة بين التجريب المسرحي والتحولات الاقتصادية، من خلال جلسة «التجريب وآليات النظام الرأسمالي العالمي»، التي تقام من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، ويديرها الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد – مصر، فيما يتولى التعقيب الأستاذ الدكتور عاطف بهجات – مصر.

ويشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور عز الدين بونيت من المغرب، والأستاذ الدكتور سيد الإمام من مصر، والسفير علي شيبو من الأردن، والأستاذ الدكتور عمر بوجليدة من تونس.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور مدحت الكاشف سامح مهران عروض مهرجان القاهرة للمسرح المصري

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