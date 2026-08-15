ميريام فارس تتصدر التريند بعد ظهور شابة عراقية على المسرح.. ماذا حدث؟

أثارت الفنانة ميريام فارس تفاعلًا واسعًا خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان مالمو الثقافي في السويد، بعدما صعدت شابة عراقية من بين الجمهور إلى المسرح، وشاركتها الرقص وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الحاضرين.

وعقب تداول مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت شائعات حول هوية الشابة، حيث زعم البعض أنها شاب خضع لعملية تحول جنسي، مستندين إلى شكلها ونبرة صوتها، وهو ما تسبب في تعرضها لانتقادات وتعليقات مسيئة وتنمر من جانب بعض المتابعين.

وأمام حالة الجدل، قررت الشابة الرد على هذه الشائعات من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت خلاله بشكل واضح خضوعها لأي عمليات تحول جنسي، مؤكدة أنها فتاة، ومعربة عن استيائها من التعليقات التي طالتها بسبب مظهرها وصوتها.

وطالبت الشابة بوقف تداول الشائعات والتنمر عليها، مؤكدة أن اختلاف ملامح الشخص أو نبرة صوته لا يمنح الآخرين الحق في إطلاق أحكام أو نشر ادعاءات بشأنه.

إطلالة ميريام فارس في الحفل

وخلال الحفل، ظهرت ميريام فارس بأكثر من إطلالة، من بينها شورت أسود مزود بالريش، نسقته مع حزام فضي عريض، إلى جانب الطربوش الأحمر الذي أضفى طابعًا مميزًا على إطلالتها.

كما ظهرت بفستان أسود أنيق مزود بفتحات جانبية، واعتمدت تسريحة شعرها المعتادة، حيث تركته منسدلًا على كتفيها مع تموجات ناعمة.

وشهد الحفل ظهور نجلي ميريام فارس، دايف وجايدن، حيث شاركا في توزيع الطرابيش الحمراء على الجمهور وأعضاء الفرقة، وسط تفاعل الحاضرين، بينما حرصت ميريام على إبعاد ملامحهما عن الكاميرات، إذ ظهرا وهما يرتديان كمامات طبية.

ووجهت ميريام رسالة إلى جمهورها خلال الحفل، قائلة: «سأعود إلى بيروت ومعي كل ذكرى، وستبقى في قلبي كل العمر، وأشكر كل شخص أتى من بلده ومنطقته لرؤيتي»



