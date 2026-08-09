ميريام فارس تحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان مالمو في السويد

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان مالمو المقام في السويد، الذي تمتد فعالياته على مدار 8 أيام، وتقام حفلاته للجمهور مجانًا.

وتقدم ميريام فارس خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، إلى جانب عدد من الاستعراضات التي تشتهر بتقديمها في حفلاتها، وسط أجواء احتفالية ضمن فعاليات المهرجان.

كانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قد طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ما بتعرفني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ما بتعرفني لـ ميريام فارس، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: يحيى الحسن، وتوزيع موسيقي: هاني محجوب، ميكس وماستر: جورج صبجي.

أغاني ميريام فارس

اللبنانية ميريام فارس قامت بإصدار ديو غنائي مع الكينج محمد منير بعنوان "الساحل الشمالي"، حققت نجاحًا كبيرًا واحتلت المرتبة الأولى في التريند لعدة أيام، كما أطلقت أغنية عراقية بعنوان "تزلزلها" التي حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.