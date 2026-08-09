مدرب مانشستر سيتي يكشف عن موقف مرموش من الرحيل

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي موقف عمر مرموش، لاعب الفريق من الاستمرار أو الرحيل.

وأكد ماريسكا في تصريحات صحفيه أن اللاعبين يتدربون بشكل يوميا من أجل المشاركه في المباريات لذلك فعدم لعبهم بشكل اساسي يجعلهم غاضبون

وأضاف “اللاعبون يتدربون كل يوم ويريدون اللعب، لذا عندما لا يلعبون فإنهم لا يشعرون بالسعادة”

وتابع ان مرموش لم يحصل على فرصه كبيره للمشاركه خلال الموسم الماضي لذلك من الممكن ان يفكر في الرحيل

وتابع “عمر مرموش لم يلعب كثيرًا في الموسم الماضي، ولذلك ربما تكون رغبته هي الحصول على دقائق لعب أكثر”