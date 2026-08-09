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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يحصد جائزة رجل المباراة بعد ثنائيته أمام أتلتيكو مدريد

عمر مرموش
عمر مرموش
حسن العمدة

توج الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، بجائزة رجل المباراة الودية أمام أتلتيكو مدريد، بعدما تألق وسجل هدفين خلال اللقاء.

وقدم مرموش أداءً مميزًا على مدار المباراة، وكان أحد أبرز عناصر الخط الهجومي، بعدما نجح في هز شباك الفريق الإسباني مرتين، ليقود فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الودية.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا عن طريق الشاب خورخي دومينجيز في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلب الدولي المصري عمر مرموش المباراة رأسًا على عقب، بعدما سجل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، قبل أن يعود بعدها بدقيقتين فقط ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليمنح فريقه التقدم بثنائية رائعة.

وواصل مانشستر سيتي أفضليته حتى الدقيقة 77، عندما غادر مرموش أرض الملعب، وشارك بدلًا منه ريان آيت نوري.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح آيت نوري في تسجيل الهدف الثالث للسيتي، ليؤكد انتصار الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُعد هذا الانتصار هو الثالث لمانشستر سيتي خلال استعداداته للموسم الجديد، بعد الفوز على نجوم الدوري الكوري، فيما كان قد خسر أمام إنتر ميلان بركلات الترجيح.

وتأتي مواجهة أتلتيكو مدريد كآخر اختبار ودي لمانشستر سيتي قبل بداية موسمه الرسمي، عندما يواجه آرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس الجاري. 

عمر مرموش مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد

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