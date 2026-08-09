إصابة طبيب وممرض في حادث انقلاب سيارة بصحراوي ملوي جنوب المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المنيا، اليوم، حادث إنقلاب سيارة إسعاف أثناء سيرها بالطريق، ما أسفر عن إصابة طبيب وممرض ، بإصابات خفيفة تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية لامن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى التعامل مع الحادث ونقل الطبيب والممرض المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وافاد مصدر طبي بالمستشفي أن حالتهما الصحية مطمئنة، وأن الإصابات التي لحقت بهما بسيطة .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لضمان انتظام الحركة المرورية.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب انقلاب السيارة ، وسط متابعة للحالة الصحية للطبيب والممرض المصابين.

