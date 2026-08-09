محافظ المنيا..حملات بالمدن والقري لإزالة التعديات ورفع الاشغالات

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة سمالوط، شملت أحياء شمال وجنوب المدينة، والكوبري القديم، وشوارع المطرانية وناصر، وأسفرت عن رفع 40 حالة إشغال متنوعة، وتحرير 27 محضرًا، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة العامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وشرطة المرافق ومركز شرطة سمالوط شرق.

وفي مركز ومدينة بني مزار، أسفرت حملات رفع الإشغالات عن إزالة 40 حالة إشغال وتعدٍ بالطريق العام، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق و5 محاضر ضبط إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وإخلاء الأرصفة والطرق أمام المواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات مسائية لاستعادة الانضباط بالشوارع والميادين، والتعامل مع الإشغالات الناتجة عن المحال والمقاهي المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

