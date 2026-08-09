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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ1.6 مليار جنيه| طفرة في الأبنية التعليمية بالمنيا.. إنشاء 92 مدرسة و1457 فصلًا لتقليل الكثافات

محافظ المنيا يفتتح المدرسه
محافظ المنيا يفتتح المدرسه
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة تنموية متواصلة، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير المدارس بمختلف المراكز والقرى، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، تشمل 92 مشروعًا بإجمالي 1457 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة، ودعم جهود خفض الكثافات الطلابية والحد من الفترات الدراسية.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الأبنية التعليمية تم توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مركز وقرية ومعدلات النمو السكاني، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، ويضمن توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وسرعة دخول المدارس الجديدة الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء عماد كدواني أن تطوير البنية التعليمية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للاستثمار في بناء الإنسان، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتوفير مدارس حديثة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى الانتهاء من تنفيذ 41 مشروعًا تعليميًا بإجمالي 679 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة بلغت نحو 640 مليون جنيه، حيث دخلت هذه المشروعات الخدمة بالفعل، كما يتم تنفيذ 51 مشروعًا آخر بإجمالي 778 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة تقدر بنحو 935 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة طرحت كذلك 12 مدرسة جديدة تضم 200 فصل دراسي، بتكلفة تبلغ نحو 190 مليون جنيه، بما يسهم في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس، وخفض الكثافات الطلابية، والحد من الحاجة إلى الفترات الدراسية، إلى جانب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة 288 مشروعًا تعليميًا بتكلفة إجمالية بلغت 673 مليون جنيه.

وفي إطار الاستعداد للتوسع فى المدارس، أوضح المحافظ أنه تم توفير 87 قطعة أرض لإقامة مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم خطط التوسع في المنشآت التعليمية وفقًا للاحتياجات السكانية والعمرانية لكل منطقة.

وأكد محافظ المنيا أن خطة التطوير لم تقتصر على إنشاء المدارس وصيانتها، وإنما شملت تنفيذ عدد من المشروعات النوعية التي تستهدف تطوير البنية المؤسسية والتعليم الفني، من بينها الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة بني مزار التعليمية بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، مع استمرار استكمال مبنى إدارة ملوي التعليمية بتكلفة 27 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير مستوى الخدمات الإدارية المقدمة.

كما تضمنت الخطة تحويل مركز التدريب المهني بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية إلى مركز تميز حديث بتكلفة 100 مليون جنيه، بما يعزز توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، إلى جانب رفع كفاءة مدرسة المنيا الصناعية وتحويلها إلى مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بما يوفر مسارات تعليمية أكثر ارتباطًا بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار اللواء عماد كدواني إلى اهتمام المحافظة بتوفير التجهيزات والمستلزمات اللازمة داخل المدارس، موضحًا أنه تم خلال العامين الماضيين استلام وتوزيع نحو 41 ألف مقعد مدرسي و1635 سبورة، مع اعتماد 5235 مقعدًا جديدًا جارٍ توريدها بالكامل قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما تم تخصيص 4 ملايين جنيه لتطوير وتجهيز مدارس التربية الخاصة، ومنها مدرستا النور للمكفوفين والأمل للصم والبكم، مع توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتقديم خدمة تعليمية متكاملة للطلاب من ذوي الإعاقة.

وثمّن محافظ المنيا الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى مساهمة هيئة إنقاذ الطفل في رفع كفاءة 28 مدرسة بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مدرستين جديدتين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه.

وأكد أن هذه الشراكات تعكس تكامل جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قطاع التعليم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية أكثر جودة وأمانًا.

وشدد اللواء عماد كدواني على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات الأبنية التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وسرعة دخول المدارس الجديدة الخدمة.

وأكد أن المحافظة تواصل جهودها للارتقاء بالبنية التعليمية، بما يضمن توفير مدارس مؤهلة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، ودعم استقرار العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا مدارس طفرة الأبنية التعليمية

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