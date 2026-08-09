أبرزها فورمولا1 وميلي ميليا.. نادي السيارات يبحث مع وزير الشباب مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر

في حضور وباهتمام من اللواء خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، استقبل معالى الوزير جوهر نبيل وفدا من نادى السيارات والرحلات المصري، ضم كل من المهندس إيهاب لهيطة أمين الصندوق والمهندس رءوف جعفر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السباقات والراليات بالنادى، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية، وخطط استضافة أحداث دولية كبرى في مصر فى الفترة القادمة.
وأشار جعفر، إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحت خلال الاجتماع تمثل في مشروع استضافة سباق "ميلي ميليا" او كما يطلق عليه سباق "الألف ميل" الشهير، وهو أحد أعرق سباقات السيارات الكلاسيكية في العالم، والذي تحول خلال العقود الأخيرة إلى حدث يجمع بين الرياضة والسياحة، ويستقطب مالكي السيارات التاريخية من مختلف الدول.
وأضاف أن النادي يعتزم تنظيم السباق ولأول مرة في مصر خلال عام 2027، موضحا أن الحدث سيشهد مشاركة عشرات السيارات القادمة من دول أوروبية وعربية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، لإقامة المشاركين عدة أيام داخل مصر واستخدامهم للفنادق والخدمات السياحية المختلفة.
وأكد جعفر أن وزير الشباب والرياضة وعد بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحدث، بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارات المالية والداخلية، لتسهيل دخول السيارات المشاركة وتأمين مسار السباق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي المطلوب.
وفي ملف آخر، كشف جعفر عن النية فى استضافة سباقات "فورمولا 1" في مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب إستثمارات ضخمة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، موضحا أن العديد من المستثمرين وجهات التمويل الدولية سترغب فى المساهمة في تنفيذ المشروع، حال توفير الأرض المناسبة واحاطة المشروع بالدعم الحكومى، موضحاً أن هناك عدة مواقع جاذبة مرشحة لاستضافة الحلبة، مؤكدا أن اختيار الموقع سيتم وفقا للدراسات اللازمة فنية واقتصادية.
كما تناول الاجتماع مستقبل العلاقة التنظيمية بين نادي السيارات ووزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع وزارة السياحة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على نادى السيارات بهدف وضع إطار يضمن استمرار تنظيم البطولات وتوسيع قاعدة الممارسين.
واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للنادي يتمثل في دعم السياحة الرياضية، من خلال تنظيم فعاليات ومسابقات تسهم في الترويج لمصر كوجهة لاستضافة الأحداث الدولية.