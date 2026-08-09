أبرزها فورمولا1 وميلي ميليا.. نادي السيارات يبحث مع وزير الشباب مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر

في حضور وباهتمام من اللواء خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية ‏‏‏للتنمية المحلية، استقبل معالى الوزير جوهر نبيل وفدا من نادى السيارات ‏‏‏والرحلات المصري، ضم كل من المهندس إيهاب لهيطة أمين الصندوق والمهندس ‏‏‏رءوف جعفر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السباقات والراليات بالنادى، ‏حيث ‏‏تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية، ‏وخطط ‏‏استضافة أحداث دولية كبرى في مصر فى الفترة القادمة.‏

وأشار جعفر، إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحت خلال الاجتماع تمثل في ‏‏‏مشروع استضافة سباق "ميلي ميليا" او كما يطلق عليه سباق "الألف ميل" الشهير، ‏‏‏وهو أحد أعرق سباقات السيارات الكلاسيكية في العالم، والذي تحول خلال العقود ‏‏‏الأخيرة إلى حدث يجمع بين الرياضة والسياحة، ويستقطب مالكي السيارات ‏‏‏التاريخية من مختلف الدول.‏

وأضاف أن النادي يعتزم تنظيم السباق ولأول مرة في مصر خلال عام 2027، ‏‏‏موضحا أن الحدث سيشهد مشاركة عشرات السيارات القادمة من دول أوروبية ‏‏‏وعربية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، لإقامة المشاركين عدة أيام داخل ‏‏‏مصر واستخدامهم للفنادق والخدمات السياحية المختلفة.‏

وأكد جعفر أن وزير الشباب والرياضة وعد بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحدث، ‏‏‏بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها ‏وزارات المالية و‏‏الداخلية، لتسهيل دخول السيارات المشاركة وتأمين مسار السباق، ‏‏‏بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي المطلوب.‏

وفي ملف آخر، كشف جعفر عن النية فى استضافة ‏‏سباقات "فورمولا 1" في ‏مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب إستثمارات ‏‏ضخمة تصل إلى عشرات ‏الملايين من الدولارات، موضحا أن العديد من المستثمرين وجهات التمويل الدولية ‏سترغب فى المساهمة في تنفيذ المشروع، ‏‏حال توفير الأرض المناسبة واحاطة ‏المشروع بالدعم الحكومى، موضحاً أن هناك عدة مواقع جاذبة مرشحة لاستضافة ‏الحلبة، مؤكدا أن اختيار الموقع ‏‏سيتم وفقا للدراسات اللازمة فنية واقتصادية.‏

كما تناول الاجتماع مستقبل العلاقة التنظيمية بين نادي السيارات ووزارة الشباب ‏‏‏والرياضة وبالتنسيق مع ‏وزارة السياحة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على نادى ‏‏السيارات بهدف وضع إطار يضمن استمرار تنظيم البطولات وتوسيع ‏قاعدة ‏الممارسين.‏

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للنادي يتمثل في دعم ‏‏‏السياحة الرياضية، من خلال تنظيم فعاليات ومسابقات تسهم في الترويج لمصر ‏‏‏كوجهة لاستضافة الأحداث الدولية.‏