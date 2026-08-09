أسعار تويوتا كورولا كروس 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا كروس موديل 2026، وتنتمي كورولا كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتقدم مزيجا متوازنا من الراحة والاعتمادية والتكنولوجيا الحديثة.

تويوتا كورولا كروس موديل 2026

مواصفات تويوتا كورولا كروس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية أكثر انسيابية، وبها خطوط جانبية واضحة تمنح السيارة حضور متوازن بين القوة والعملية، وبها شبكة أمامية جديدة أكثر انسيابية، وبها شريط أسود حول الرفارف يمنح لمسة رياضية.

تويوتا كورولا كروس موديل 2026

بالاضافة إلى أن سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 بها، مقاعد مريحة، وبها خطوط زرقاء أنيقة، وبها نظام معلومات وترفيه بسيط وسهل الاستخدام، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوت JBL قوي وواضح، وبها مقاعد بخطوط زرقاء أنيقة، وبها مساحات تخزين محدودة، وبها مواد بلاستيكية صلبة .

محرك تويوتا كورولا كروس موديل 2026

تويوتا كورولا كروس موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 196 حصان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية ليثيوم أيون متطورة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية .

سعر تويوتا كورولا كروس موديل 2026

تويوتا كورولا كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 103 آلاف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .