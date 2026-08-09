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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطرح GR 86 موديل 2027 عالميًا.. بهذه الأسعار

تويوتا GR 86
تويوتا GR 86
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن النسخة المحدثة من GR 86 ضمن موديلات 2027 في السوق الياباني، لتواصل السيارة حضورها في فئة الكوبيه الرياضية المدمجة التي تحظى باهتمام واسع بين محبي القيادة الرياضية.

وتحافظ السيارة على هويتها التصميمية التي اشتهرت بها منذ طرح الجيل الأول، مع تحديثات تستهدف الحفاظ على مكانتها في هذه الفئة دون الابتعاد عن الشخصية التي ميزتها منذ البداية.

تويوتا GR 86

وتعود بداية هذه السلسلة إلى عام 2012 عندما قدمت تويوتا أول إصدار من 86 بالتعاون مع سوبارو، قبل أن تحصل النسخة الحالية على اسم GR  86 ضمن عائلةGazoo Racing ، لتصبح واحدة من أبرز السيارات الرياضية.

محرك تويوتا GR 86 موديل 2027

تواصل تويوتا الاعتماد على فلسفة الأداء التقليدية في GR 86، حيث تأتي السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي دون شاحن توربيني، ويتوفر المحرك مع ناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، كما يمكن اختيار ناقل حركة أوتوماتيكي وفقًا للفئة.

تويوتا GR 86

تجهيزات GR 86 موديل 2027

تحمل المقصورة الداخلية تجهيزات تعكس طبيعة السيارة الرياضية، حيث زودت GR 86 بثلاث كاميرات تساعد على تعزيز الرؤية أثناء القيادة، إلى جانب شاشة مخصصة لعرض المعلومات والبيانات المختلفة.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية وعدد من وظائف النظام الترفيهي، وتضم المقصورة أيضًا نظام تكييف هواء، وفرامل يد تقليدية، بالإضافة إلى مقاعد بتصميم رياضي.

تويوتا GR 86

تويوتا GR 86 موديل 2027 وأنظمة السلامة 

زودت تويوتا GR 86 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة مستشعرات لمراقبة الحركة، ونظامًا لرصد النقاط العمياء، كما تتوفر أنظمة فرملة تتدخل عند رصد خطر الاصطدام، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المتقدمة، ومثبت سرعة متكيف وعددًا من الأنظمة الإلكترونية التي تدعم الثبات.

أسعار تويوتا GR 86 موديل 2027 عالميًا

تقدم تويوتا GR 86 موديل 2027 في السوق الياباني بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات وخيارات ناقل الحركة، بينما يتراوح سعر السيارة بين 2,936,000 و3,616,000 ين ياباني، أي ما يعادل تقريبًا بين 18,600 و22,900 دولار أمريكي.

تويوتا GR 86 تويوتا GR 86 تويوتا GR 86 موديل 2027

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