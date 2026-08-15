دان اتشدت من شعرها.. كواليس مثيرة في واقعة خناقة زوجات حسام حسن في الساحل

علق محمد شمس محامي دان زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.



وقال محمد شمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبناء حسام حسن الأربعة تعدوا على زوجته دان في الساحل الشمالي ".

وتابع محمد شمس :" الخناقة دي لم تستمر أكثر من 4 دقايق والناس بدأت تبعد بينهم والفيديو المتداول عن الخناقة صحيح "، مضيفا:" دان زوجة حسام حسن كانت قاعدة على الكرسي واتشدت من شعرها ".

واكمل محمد شمس :" حسام حسن كان في موقف لا يحسد عليه بسبب خنائة أبناؤه وزوجته دان ".

