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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عاجل.. وزير البترول يصل إلى موقع الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

يصل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد لمتابعة خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وبرامج حفر الآبار الاستكشافية والتنموية بمناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط.

وبحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، مستجدات وخطوات الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة واديكو، ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات التعدينية المصرية.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة هامة على طريق تطوير منظومة استغلال الفوسفات المصري وتعظيم العائد الاقتصادي منه، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وتحويل الخامات التعدينية إلى منتجات نهائية ووسيطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

وأشاد الوزير بمشاركة مجموعة السويدي كابيتال للاستثمار في هذا المشروع الصناعي المهم، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

ووجه الوزير خلال اللقاء بمواصلة العمل على الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المستهدفة ودفع معدلات الإنجاز.

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إقامة صناعات متكاملة تعتمد على الخامات المصرية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

ويأتي المشروع في إطار توجه الوزارة نحو الانتقال بصناعة التعدين من مرحلة استخراج وتداول الخامات إلى إقامة صناعات تحويلية متكاملة، بما يعظم العائد من الثروات التعدينية المصرية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والجيولوجي رضا سليم، رئيس شركة واديكو والمهندس عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمار.
 

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