قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع السويدي كابيتال تسريع تنفيذ مصنع الأسمدة الفوسفاتية باقتصادية قناة السويس

وزير البترول يبحث مع السويدي كابيتال تسريع تنفيذ مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير البترول يبحث مع السويدي كابيتال تسريع تنفيذ مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أمل مجدى

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، مستجدات وخطوات الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة واديكو، ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات التعدينية المصرية.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة هامة على طريق تطوير منظومة استغلال الفوسفات المصري وتعظيم العائد الاقتصادي منه، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وتحويل الخامات التعدينية إلى منتجات نهائية ووسيطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

وأشاد الوزير بمشاركة مجموعة السويدي كابيتال للاستثمار في هذا المشروع الصناعي المهم، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

ووجه الوزير خلال اللقاء بمواصلة العمل على الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المستهدفة ودفع معدلات الإنجاز.

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إقامة صناعات متكاملة تعتمد على الخامات المصرية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

ويأتي المشروع في إطار توجه الوزارة نحو الانتقال بصناعة التعدين من مرحلة استخراج وتداول الخامات إلى إقامة صناعات تحويلية متكاملة، بما يعظم العائد من الثروات التعدينية المصرية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والجيولوجي رضا سليم، رئيس شركة واديكو والمهندس عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال للاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمار.

البترول الغاز الفوسفات النفط التعدين وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد