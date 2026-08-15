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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أعداد خريجي طب الأسنان.. نمو متسارع يفرض إعادة النظر في احتياجات السوق

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

تواصل اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة لأطباء الأسنان حملتها التوعوية "قرارك يبني مستقبلك"، التي أطلقتها قبل نحو أسبوعين، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات والأزمات التي تواجه مهنة طب الأسنان، ورفع الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستقبل الدراسة والمهنة.

وتتناول الحملة عددا من الملفات المرتبطة بمستقبل المهنة، من بينها الزيادة المتسارعة في أعداد خريجي كليات طب الأسنان، والتي أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سوق العمل، في ظل تزايد أعداد الخريجين مقارنة بالفرص المتاحة.

وفي إطار الحملة، استعرضت اللجنة الإعلامية بيانات أعداد خريجي طب الأسنان خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، والتي أظهرت اتجاها تصاعديا واضحا في أعداد الخريجين، مع تفاوت في معدلات الزيادة بين السنوات، وصولا إلى قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

تزايد أعداد خريجي طب الأسنان 

وأوضحت البيانات، أن الفترة من 2010 إلى 2015 شهدت نموا تدريجيا ومستقرا نسبيا، قبل أن تتسارع معدلات الزيادة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بينما سجلت السنوات من 2021 وحتى 2023 قفزات لافتة في أعداد الخريجين.

وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاتجاه يفرض تحديات متزايدة على سوق العمل، ويجعل من الضروري العمل على تحقيق توافق أكبر بين أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشددت اللجنة الإعلامية على أن الهدف من طرح هذه البيانات لا يقتصر على رصد أعداد الخريجين، وإنما يمتد إلى رفع الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وعيا، في ضوء واقع المهنة وفرص العمل ومستقبلها.

وتأتي حملة «قرارك يبني مستقبلك» ضمن جهود النقابة العامة لأطباء الأسنان للتعريف بأبرز أزمات وتحديات المهنة، وفتح النقاش حول سبل التعامل معها، بما يحافظ على مستقبل الأطباء الجدد ويراعي في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل.

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