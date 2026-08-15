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مستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية خلال عام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية خلال عام

مستشفيات جامعة بنها
مستشفيات جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلنت مستشفيات جامعة بنها حصاد أدائها الطبي والخدمي خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 31 يوليو 2026، والذي كشف عن استفادة 1,633,616 مواطنا من مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، بما يعكس حجم الدور الذي تقوم به المستشفيات في خدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم أذرع الجامعة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تضع دعم وتطوير المستشفيات على رأس أولوياتها، من خلال العمل على توفير الإمكانات اللازمة والتوسع في الخدمات الطبية والتخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأوضح رئيس الجامعة أن ما تحقق من مؤشرات خلال العام يعكس حجم الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم خطط التطوير والتحديث، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، إلى جانب الدور التعليمي والتدريبي والبحثي للمستشفيات في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الأرقام التي حققتها المستشفيات خلال العام تعكس حجم العمل المتواصل الذي تقوم به الفرق الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات، مشيرا إلى أن المستشفيات شهدت خلال الفترة الماضية توسعًا في تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والجراحية، مع الحرص على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
وأضاف أن إدارة المستشفيات تعمل على دعم الأقسام الطبية والتخصصات الدقيقة، وتطوير منظومة التشخيص والعلاج، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، مع الاستمرار في تحسين تجربة المريض وتيسير حصوله على الخدمة، مؤكدا أن مستشفيات جامعة بنها تجمع بين تقديم الرعاية الصحية المتخصصة والتعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي والبحث العلمي.
وقال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إن مؤشرات الأداء خلال العام تعكس حجم الخدمات التي تقدمها المستشفيات يوميًا، موضحًا أن إجمالي المستفيدين بلغ 1,633,616 مستفيدا، من بينهم 265,472 حالة بالعيادات الخارجية والأطفال، و238,181 حالة بالاستقبال والطوارئ، و37,343 حالة بالأقسام الداخلية.
وأضاف " الدخاخني" أن المستشفيات أجرت 604,323 تحليلا طبيا و230,620 حالة أشعة، إلى جانب 184,650 حالة رسم قلب و1,108 حالات رسم مخ، كما تم إجراء 21,223 عملية جراحية، واستقبال 5,361 حالة بمناظير الجهاز الهضمي والتخصصات المختلفة، فضلًا عن تقديم الخدمات المتخصصة لـ 9,996 حالة أورام و9,572 حالة بالعيادات والأقسام المركزية والتخصصية.
وأشار إلى أن المستشفيات قدمت خدمات الغسيل الكلوي لـ 3,284 مريضا من الكبار و612 طفلا، إلى جانب رعاية 1,179 رضيعا بالحضانات، مؤكدا أن استمرار هذه المعدلات يأتي نتيجة العمل المتواصل والتنسيق بين مختلف القطاعات الطبية والإدارية، وحرص إدارة المستشفيات على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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