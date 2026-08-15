عامل خردة يسرق راديو وميكروفون من مسجد بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد عامل المسجد (مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10/ الجارى حال توجهه للمسجد محل عمله إكتشف سرقة (2 "ميكروفون" ، "راديو" ، جهاز صوت).

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عامل خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.