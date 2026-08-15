على ملعب «أردوغان».. صلاح على أبواب ليلة تاريخية بقميص طرابزون

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة طرابزون سبور لمواجهة قاسم باشا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري التركي لكرة القدم، ليصبح مرشحا لتسجيل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

واختار المدير الفني فاتح تكه 21 لاعبا لخوض المباراة على ملعب "رجب طيب أردوغان" في إسطنبول.

ويعود صلاح إلى القائمة بعدما غاب عن المباراة الودية الأخيرة أمام غوزتيبه، التي أقيمت بعد يومين فقط من إعلان طرابزون سبور التعاقد معه.

قائمة طرابزون

وضمت القائمة أيضا الحارس الكاميروني أندريه أونانا، المعار من مانشستر يونايتد، إلى جانب مدافع الجبل الأسود ستيفان سافيتش.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي.