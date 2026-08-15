القبض على شخص يروج لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بالترويج لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحة المشار إليها (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، وتم بإرشادهما ضبط (400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع) ، وبمواجهتهما أقر أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها ، وأضاف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وتبين أنه "مقيد الحرية" على ذمة التحقيقات فى قضية ألعاب نارية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.