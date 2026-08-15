أحمد كمال: منة شلبي تجيد اختياراتها وفن الباليه أثرى إحساس نيللى كريم

ذكر الفنان أحمد كمال أن الفنانة منة شلبي تدربت معه لفترة في "استوديو الممثل" ضمن مجموعة من الفنانين، مشيرًا إلى أنه أحب العمل معها جدًا، وهي بادلتُه نفس الشعور.

واسترجع "كمال" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON، موقفًا إنسانيًا وفنيًا لافتًا من كواليس مسلسل "حارة اليهود"، موضحًا أنه رغم عدم وجوده كفنان في بعض مشاهد منة شلبي، إلا أنها كانت تطلب منه الوقوف بجانب الكاميرا أثناء تصوير مشاهدها الصعبة مع الفنان إياد نصار، مردفًا: "أنا فاهم طبعًا، كنت بقف لها كأب، وتبص لي وبعدين ترجع تمثل كده".

منة شلبي

وأشاد أحمد كمال بالتطور الكبير لمنة شلبي، مؤكدًا أنها أصبحت ممثلة كبيرة، وتجيد التدقيق في اختياراتها الفنية.

كما أوضح أن الفنانة نيللي كريم كانت ضمن النجوم الذين تدربوا في "استوديو الممثل"، مشيرا إلى أن نيللي كريم كانت في بداياتها الفنية متأثرة بكونها راقصة باليه، وأن هذا التأثير ظهر على أدائها في البداية، حتى استطاعت التخلص منه تدريجيًا وبدأت رحلة تألقها الفني.

وأكد أن فن الباليه أثرى إحساس نيللي كريم بجسدها، موضحًا أن حركة الجسد والتفاعل مع الموسيقى عنصر أساسي لكل ممثل لزيادة الإحساس بالجسد، مشيرًا إلى ضرورة حصول الممثلين على بعض الدورات التدريبية في فن الباليه.