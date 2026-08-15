القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شقيقها لقيامه بالتعدى على والدتهما بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها "والدة القائمة على النشر" (مسنة عمرها 70 عاما - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها لدأبه التعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى للاستيلاء على مبالغ مالية منها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بالصورة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









