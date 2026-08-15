مصرع شخص دهساً أسفل عجلات قطار قويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم حالة من الحزن بعد وفاة شخص أسفل عجلات قطار قويسنا أثناء مروره من ممر عشوائي غير مخصص للعبور.

تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوقوع حادث دهس مسن أسفل عجلات قويسنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة مسن يدعى محمد احمد يبلغ من العمر 57 عاما من قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم، وتم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.