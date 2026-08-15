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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تُدين استهداف سفينة تابعة لـ أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

الإمارات
الإمارات
أ ش أ

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، الذي استهدف سفينة تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم / السبت/ - أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشدّدت الوزارة ، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

دولة الإمارات مضيق هرمز وزارة الخارجية الإماراتية

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