نورا فتحي تشعل حفل الساحل الشمالي بأجواء صيفية استثنائية

أحيت النجمة العالمية نورا فتحي حفلًا غنائيًا استثنائيًا في الساحل الشمالي، قدّمت خلاله باقة من أشهر أغنياتها واستعراضاتها الراقصة التي عُرفت بها على المستوى العالمي، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل في الحفل بحماس لتمتد أجواء السهرة وتخلق حالة من البهجة الصيفية، في ظل الطاقة الإيجابية التي بثّتها النجمة طوال فقرات العرض، لتكون الحفلة واحدة من أبرز محطات الموسم الفني هذا العام.

الحفل الذي يأتي ضمن فعاليات موسم حفلات سعادة ساحل بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، قدّمت فيه الفنانة الكندية من أصول مغربية لوحات استعراضية مما اشتهرت به في حفلاتها وأغنياتها المصورة، ومفاجآت أعدّتها خصيصًا لهذا اللقاء، الذي جاء عقب مشاركتها بالغناء في النسخة الأخيرة من كأس العالم.

ومن بين الأغنيات التي قدمتها النجمة العالمية locked in والتي تجاوزت مشاهداتها ٣١ مليون مشاهدة، وفي كل مكان والتي حققت أكثر من ٤١ مليون مشاهدة والاغنيتين اطلقتا وقت انطلاق كأس العالم، وbody roll، slay to the rhythm، و how we shot، وغيرها من الأغنيات المميزة التي حققت تفاعل طوال الحفل.

كانت الشركة المنظمة قد أجرت استعدادات خاصة للحفل المنتظر سواء على مستوى تجهيزات المسرح التي حاكت المستويات العالمية، أو التنظيم، خصوصًا أن الحفل يأتي استمراراً لسلسلة نجاح حفلات موسم صيف سعادة ساحل ٢٠٢٦ بدأت بالنجوم هيفاء وهبي وأحمد سعد، ثم محمد حماقي وبوسي، ونورا فتحي، بجانب مجموعة من الحفلات المرتقبة لكبار النجوم.

وتحظى نورا فتحي بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، ونجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور لافت في مجالي الغناء والاستعراض، إلى جانب مشاركاتها الفنية الدولية.