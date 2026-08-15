وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى شبين القناطر ويشدد على رفع جودة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بمستشفى شبين القناطر، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الصحة، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود عبد الشافي، مدير المستشفى.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعمليات، ووحدة الكلى، والعيادات الخارجية، وقسم العظام، والأشعة، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل ميدانيًا، وراجع خط سير المريض داخل الأقسام المختلفة، للتأكد من سهولة حصوله على الخدمة الطبية منذ وصوله إلى المستشفى وحتى استكمال الفحص والعلاج.



وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بمعايير الجودة، واستكمال وتدقيق البيانات داخل قسم الطوارئ، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بجميع الأقسام، والعمل على رفع معدلات التشغيل والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



كما وجه بزيادة معدلات التردد الداخلي وتعظيم الاستفادة من خدمات المستشفى، مع رفع معدلات إجراء العمليات، خاصة عمليات قسم المسالك البولية، بما يسهم في تحسين إتاحة الخدمات الطبية التخصصية للمواطنين.



وأكد ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة داخل مختلف الأقسام، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والأطقم الطبية والعاملين.



ووجه وكيل الوزارة بحصر جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى، ومتابعة حالتها التشغيلية، ورصد الأجهزة المتعطلة وأسباب الأعطال، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.



وأكد الدكتور إسحق جميل إسحق أن جودة الخدمة الطبية تبدأ بحسن تنظيم العمل والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتنتهي برضا المريض عن الخدمة المقدمة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة الدورية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على كفاءة الخدمة أو انتظامها.



وتأتي الجولة في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات، وتعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.