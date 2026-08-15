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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين خان تشوق الجمهور بصورة من كواليس تصوير مسلسل «بنج كلي»

نادين خان تشوق الجمهور بصورة من كواليس تصوير مسلسل بنج كلي
نادين خان تشوق الجمهور بصورة من كواليس تصوير مسلسل بنج كلي
أوركيد سامي

نشرت المخرجة نادين خان صورة من كواليس مسلسلها الجديد “بنج كلي” على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة: "بكره مستشفى الأمل التخصصي تفتح أبوابها".

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل “بنج كلي” غدًا، الأحد 16 أغسطس، على منصة شاهد الإلكترونية.

في سياق آخر، قالت المخرجة نادين خان عن مسلسل بنج كلي وحماسها للعمل: "تحمست لبنج كلي لأنه مشروع مختلف وجديد، وفكرة الدراما الطبية اتعملت قبل كده بس مرة أو مرتين، ولم يتقدم بهذا العمق والخصوصية من قبل، وفكرة إننا بنصور داخل مستشفى طول الوقت ليس فورمات بنقدمها هو عمل خاص بنا كمجتمع مصري".

تدور أحداث العمل في إطار دراما طبية، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران. مدير التصوير عمر حسام، الديكور باسل حسام، المونتاج محسن عبد الوهاب، الملابس إيناس عبد الله، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، Casting director مودي شاهين المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وشاركت نادين خان كـ عضو لجنة تحكيم في مهرجان منصات للأفلام في دورته العاشرة، وضمت لجنة التحكيم المخرجة نادين خان والمخرج أمير الشناوي والفنانة يسرا اللوزي.

يُذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل “مسار إجباري”، الذي عُرض في موسم رمضان ٢٠٢٤، وتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصتي Watch It وShahid أثناء عرض حلقاته، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2001، وقدمت عددًا من المسلسلات الاجتماعية الناجحة، من بينها سابع جار، ليه لأ؟! (الجزء الثالث)، مين قال؟! ومسار إجباري. كما أخرجت فيلم أبو صدام، الذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول، وحصل على جائزة أفضل ممثل. 

ويُعد فيلم هرج ومرج أول أفلامها الروائية الطويلة، وقد حصد جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام 2012، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، إلى جانب جائزة التطوير من مهرجان لوكارنو، أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية.

وانطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي من خلال عدد من الأفلام القصيرة الناجحة، كان من أبرزها واحد في المليون وهون وهونيك، واللذان عُرضا في مهرجانات دولية وحصدا العديد من الجوائز. كما قدمت عددًا من الأفلام الوثائقية، من بينها الغريب، العيد فرحة، وإم علي.

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