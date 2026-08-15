خلافات سابقة تنتهي بجريمة قتل.. عامل ينهي حياة شاب بطعنة نافذة في البحيرة

شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة، على خلفية خلافات سابقة نشبت بينه وبين عامل.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع الواقعة ونقل جثمان المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وبتكثيف التحريات والتحركات الأمنية، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه خلال فترة وجيزة، كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات والأدلة الأولية، أقر بارتكاب الواقعة والاعتداء على المجني عليه، على خلفية الخلافات السابقة بينهما.

كما انتقل وكيل النائب العام بنيابة كوم حمادة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الواقعة ومناظرة جثمان المجني عليه.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعي، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها، مع تكليف رجال المباحث بإعداد التحريات النهائية.