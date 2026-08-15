الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حوثية في سماء في مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية اليمنية طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثيين، أثناء تحليقها في أجواء مدينة مأرب، وفق ما أفادت به مصادر محلية وعسكرية، في حادثة تعكس استمرار التهديد الذي تمثله الطائرات المسيّرة على المدينة ومواقع القوات الحكومية.

وحسب المعلومات المتداولة، تمكنت الدفاعات الجوية من رصد الطائرة والتعامل معها قبل وصولها إلى هدفها، فيما لم ترد، حتى إعداد هذا التقرير، معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الإسقاط.

وتستخدم جماعة الحوثيين الطائرات المسيّرة ضمن هجماتها على مواقع عسكرية ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، في حين تقول القوات الحكومية إن أنظمة الرصد والدفاع الجوي تتعامل بصورة متكررة مع هذه التهديدات.

وتشير تقارير سابقة إلى أن سماء مأرب شهدت حوادث مماثلة؛ ففي مايو 2026، أعلنت مصادر عسكرية إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في قطاع الرصيد جنوب المحافظة، أثناء محاولتها تنفيذ هجوم، مؤكدة إسقاطها قبل بلوغ هدفها.

وأعلنت القوات الحكومية في يوليو 2025 إسقاط مسيّرة حوثية أثناء تحليقها فوق جبهة رغوان شمال مأرب، وقالت إن الطائرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية لرصد تحركات القوات الحكومية.

وتكتسب مأرب أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع اليمني، كونها مركزاً رئيسياً للقوات الحكومية ومناطق إنتاج الطاقة، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من النازحين الذين فروا من مناطق القتال خلال سنوات الحرب.

يأتي إسقاط المسيّرة في وقت لا يزال فيه الوضع العسكري في اليمن هشاً، رغم تراجع حدة المعارك الواسعة مقارنة بالسنوات الأولى من الحرب. ويُنظر إلى استمرار استخدام الطائرات المسيّرة في الجبهات ومحيط المدن باعتباره أحد أبرز مصادر التوتر التي قد تهدد أي مساعٍ لإرساء تهدئة مستدامة.