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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احتفاءً بربيع الأنوار.. برنامج دعوي وإيماني متكامل في مساجد القاهرة

برنامج دعوي وإيماني متكامل في مساجد القاهرة
برنامج دعوي وإيماني متكامل في مساجد القاهرة
محمد شحتة

في ضوء احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، تنفذ الوزارة برنامجًا دعويًّا وعلميًّا متكاملًا بمحافظة القاهرة على مدار شهر ربيع الأول، يتضمن عددًا من المجالس والأمسيات والفعاليات الإيمانية، وذلك ضمن خطة شاملة تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية؛ احتفاءً بهذه المناسبة المباركة، بما يعكس مكانة سيدنا رسول الله في وجدان الأمة، ويعزز التعريف بسيرته وشمائله وأخلاقه.

وتشهد مساجد آل البيت الكرام جانبًا من هذه الفعاليات، حيث تُقام في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) مجالس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عقب صلاتي الظهر والعصر، إلى جانب الأمسيات اليومية التي تُعقد عقب صلاة المغرب في رحاب مساجد سيدنا الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة (رضي الله عنهم)، بمشاركة نخبة من قراء ومبتهلي الإذاعة المصرية.

مجالس عقب صلاة الفجر

كما يتضمن البرنامج مجالس عقب صلاة الفجر في المساجد الثلاثة لقراءة كتاب «الشمائل المحمدية»، بما يتيح لرواد المساجد التعرف على هدي النبي وصفاته الكريمة وشمائله العطرة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الاحتفالي الذي تواصل وزارة الأوقاف تنفيذه بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يتضمن نحو ٧٠٠ أمسية دعوية وعلمية تُعقد من بداية شهر ربيع الأول وحتى اليوم الثاني عشر منه بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار احتفاء الوزارة بهذه المناسبة المباركة، وترسيخ محبة النبي، والتعريف بسيرته وشمائله، والاقتداء بهديه وسنته وأخلاقه.

وزارة الأوقاف مساجد المولد النبوي مولد النبي مولد الرسول

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