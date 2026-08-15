وزارة الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين.. غدا

تنظم وزارة الأوقاف فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، الذي يُعقد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026م، في تمام الساعة السابعة صباحًا.

ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ويُقام الملتقى في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، انطلاقًا من الدور العلمي والحضاري لمصر.

في سياق آخر، زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.

واطمأن وزير الأوقاف خلال الزيارة على الحالة الصحية لفضيلة مفتي الجمهورية، راجيًا من الله عز وجل أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويحفظه من كل سوء.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تقديره واعتزازه بفضيلة الدكتور نظير عياد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى عمله سالمًا معافًى، وأن يوفقه لمواصلة أداء رسالته في خدمة الدين والوطن.

وسأل وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يديم على مفتي الجمهورية نعمة الصحة والعافية، وأن يمنَّ عليه بالشفاء التام، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والسلامة.