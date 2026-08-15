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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي قاسم باشا وطرابزون سبور، على ملعب «رجب طيب أردوغان» ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب نوح سافيولو في الدقيقة 43 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف قاسم باشا اللاعب أدريان بينيدشاك في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ودخل محمد صلاح للمباراة في الدقيقة 57 من انطلاق المباراة التي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي قاسم باشا وطرابزون سبور وتشير النتيجة إلى تقدم طرابزون بنتيجة 1-0، على ملعب «رجب طيب أردوغان» ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق طرابزون سبور على مجريات الكرة وهدد مرمى قاسم باشا أكثر من مرة للتهديف ولكن تألق حارس المرمى حال دون ذلك.

وظهر محمد صلاح النجم المصري على مقاعد البدلاء يشاهد المباراة في انتظار دخوله للمباراة في أى لحظة وفقا لأراء المدير الفني لطرابزون سبور فاتح تيكي.

وبتلك النتيجة حصد كل فريق على نقطة في بداية مشوارهما بالدوري التركي، ليحتل طرابزون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما يحتل قاسم باشا المركز الثالث.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور بقيادة فاتح تيكي، والذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قاسم باشا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

وشهد التشكيل الأساسي غياب محمد صلاح، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء، في ظل وصوله المتأخر إلى معسكر الفريق وعدم اكتمال جاهزيته البدنية للمشاركة منذ البداية.

كان صلاح قد انضم إلى قائمة طرابزون سبور للمباراة، بعدما شارك للمرة الأولى في رحلة الفريق إلى إسطنبول، وسط توقعات بإمكانية حصوله على بعض الدقائق خلال الشوط الثاني.

تشكيل طرابزون سبور

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام قاسم باشا كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكي هيلّاتش.

خط الوسط: بنيامين بوشواري، روسلان مالينوفسكي، أرال شيمشير.

خط الهجوم: نوح سافيولو، ميتهان ميمار أوغلو، بول أونواتشو.

ويضم مقاعد البدلاء: محمد صلاح، أونورالب تشيفيكان، أحمد دوغان، سامت أكايدين، جينك أوزكاكار، سيدني لوبيز كابرال، أوزان توفان، مليح كاباساكال، رينيه ميتونجو وأوموت ناير.

قاسم باشا وطرابزون سبور الدوري التركي طرابزون سبور قاسم باشا

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