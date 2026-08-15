مانشستر يونايتد يسقط أمام ميلان برباعية في آخر ودياته قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب تارشينسكي أرينا بمدينة فروتسواف البولندية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

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وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة، حيث تقدم بهدف مبكر عن طريق هاري ماجواير، قبل أن يدرك ميلان التعادل بواسطة صامويل تشوكويزي. وفي الشوط الثاني، تقدم يونايتد مجددًا بهدف باتريك دورجو، لكن الفريق الإيطالي قلب النتيجة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ألفادجو سيسيه، جونزالو راموس، وروبن لوفتوس-تشيك، ليحسم اللقاء لصالحه 4-2.

وتُعد المباراة الاختبار الودي الأخير لمانشستر يونايتد قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كشفت الهزيمة عن بعض الثغرات الدفاعية التي سيعمل الجهاز الفني بقيادة مايكل كاريك على معالجتها قبل بداية الموسم.