قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة .. «الصحة»: 7 حالات مازالت حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
رسالة غير متوقعة من محسن صالح لجماهير الزمالك
نظر محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات في هتــ.ـك عرض صغار .. اليوم
برشلونة يتحرّك لحسم صفقتين.. «رودري» يضغط للرحيل و«توريس» يقترب من باريس
أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026
الأشد حرارة على الإطلاق.. 900 مليون شخص يكتوون بـ«نار يوليو 2026»
بكى وطلب حسم انتقاله .. محمود صلاح يضغط للانضمام إلى النادي الأهلي
سماء العالم على موعد مع ليلة استثنائية .. 4 ظواهر فلكية نادرة تظهر خلال ساعات في هذه المناطق
ترامب يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ويُهدّد إيران بـ «هزيمة ساحقة»
«إيمري» قبل مواجهة باريس: أستون فيلا يعمل للانضمام إلى كبار أوروبا
الرعب في عرض البحر .. النيران تلتهم عبّارة تقل 130 شخصًا قبالة إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأشد حرارة على الإطلاق.. 900 مليون شخص يكتوون بـ«نار يوليو 2026»

الطقس
الطقس
حنان توفيق

شهدت مناطق عدة ما بين الساحل الإفريقي وأمريكا اللاتينية وفرنسا وإسبانيا، يقطنها نحو 900 مليون شخص شهر يوليو الأكثر حرارة على الإطلاق عام 2026، وفق حسابات أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي.

وكشف التحليل المفصل لمليارات نقاط البيانات المستمدة من نموذج "كوبرنيكوس إي-آر-إيه-5" المناخي أن 33 دولة شهدت درجات حرارة قياسية لشهر يوليو.

وفي بعض الدول، أعلنت هيئات الأرصاد الجوية مثل ميتيو-فرانس وآيميت الإسبانية أن الحرارة تجاوزت عتبات غير مسبوقة منذ بدء عمليات القياس، علما أن العديد من الدول التي تمتلك إمكانيات أقل لا تنشر بيانات مناخية مفصّلة.

وتكمّل وكالة الصحافة الفرنسية الصورة المناخية العالمية من خلال تحليل البيانات التي يوفرها برنامج كوبرنيكوس بصورة مستقلة.

وتشمل البيانات التي حللتها فرانس برس قياسات من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد الجوية الأرضية والبحرية والجوية والنماذج المناخية، وهي تغطي الكرة الأرضية بأكملها على أساس ساعة بساعة، وتعود في تاريخها إلى عام 1970.

ومن بين الـ900 مليون شخص المشار إليهم، يعيش نحو 400 مليون منهم في إفريقيا وتحديدا الساحل الصحراوي، إذ سجلت عشر دول في هذه المنطقة درجات حرارة قياسية لشهر يوليو، من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو في الغرب إلى السودان وكينيا وإثيوبيا في الشرق.

في هذه المناطق الأقرب إلى خط الاستواء، تكون التقلبات في درجات الحرارة والانحرافات عن المعدلات المعتادة عموما أقل من تلك التي تشهدها المناطق المعتدلة.

 ومع ذلك، تجاوزت درجات الحرارة في بعض الدول مثل تشاد والسودان المعدلات الطبيعية لشهر يوليو بأكثر من درجتين مئويتين، مع اعتماد الأعوام بين 1981 و2010 كفترة مرجعية.

وحذّر علماء المناخ في مبادرة "إسناد أحوال الطقس العالمية" الذين يقيّمون دور تغيّر المناخ في الظواهر الجوية المتطرفة، في يناير من أن احتمال أن تشهد منطقة الساحل موجات حر شديد "زادت بنحو عشرة أضعاف" منذ عام 2015.

وتعد دول الساحل من بين الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة، في وقت تواجه فيه كثير منها بالفعل صراعات مسلحة وانعدام الأمن الغذائي ومستويات مرتفعة من الفقر.

في أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية، ساهمت ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي بدأت في يونيو/حزيران وستبلغ ذروتها نهاية العام،  في تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة.

ومن المكسيك إلى شمال البرازيل، وصولا إلى سواحل المحيط الهادئ وهضبة غويانا، شهد نحو 110 ملايين شخص شهر يوليو/تموز الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

وسجلت السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس، الواقعة جميعها في المنطقة المعروفة باسم "الممر الجاف"، أرقاما قياسية لدرجات الحرارة الشهرية في يونيو ثم يوليو، مما يفاقم خطر حدوث مجاعة.

وقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء أن أمريكا الوسطى "من المتوقع أن تكون المنطقة الأكثر تضررا من حيث الزيادة النسبية في انعدام الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أنه مع احتساب منطقة الكاريبي، يصبح من المتوقع أن يتأثر 16 مليون شخص إضافي بحلول نهاية عام 2027.
 

الطقس الأكثر حرارة الساحل الإفريقي وأمريكا اللاتينية الإطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط

حمزة عبد الكريم

قرار مفاجئ من فليك .. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟

فرج عامر

بسبب صلاح | قنوات عالمية تضع شرطا مثيرا قبل نقل مباراة طرابزون الأولى

زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج تتحدّى واشنطن وسول.. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بإطلاق مقذوف مجهول

عبد الله السعيد

رحيل النجم التاسع.. القصة الكاملة لفسخ عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى المصري

ترشيحاتنا

ساندوتش

صحيح ولذيذ.. إزاي تعمل ساندوتش منخفض السعرات الحرارية

شوربة الخضار

طعمها حلو ومفيدة .. طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى

حب الشباب

طعام غير متوقع يعالج حب الشباب

بالصور

دراسة تكشف رابطًا مُفاجئًا بين بكتيريا الأمعاء وسمات الشخصية السيكوباتية

العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية
العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية
العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية

من أمام حمام السباحة .. فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب وعلامات مُبكرة تدل على الإصابة بتليف الكبد الدهني .. طرق تساعد على وقفه

تليف الكبد
تليف الكبد
تليف الكبد

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026

موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد