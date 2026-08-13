الشباب والرياضة: منصة تفاعلية وطنية لإشراك الشباب في تحقيق التنمية

أكد الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة تفاعلية وطنية للشباب تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة الشباب في جهود التنمية، وإشراكهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة وضمان استدامتها مستقبلًا.

وقال حسن مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المنصة تتيح للشباب فرصة طرح أفكارهم ومبادراتهم والمشاركة بفاعلية في تنفيذها، بما يسهم في تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى مشروعات ومبادرات تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية.

تمكين الشباب

وأشار مصطفى إلى أهمية تشجيع الشباب على العمل التطوعي وتعزيز مفاهيم الوعي الوطني لديهم، مؤكدًا أن تمكين الشباب وبناء وعيهم يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، يكون الشباب فيها شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل الوطن.